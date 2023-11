Ministério Público vai investigar Enel por suposta omissão durante apagão em SP

Reportagem da Folha de S.Paulo mostrou que o problema se arrasta há anos com diferentes iniciativas, como um programa da gestão João Doria (á época no PSDB) de 2017, além de uma lei municipal de 2005 que determinava o enterramento por parte de companhias privadas de 250 quilômetros lineares de rede por ano. A questão foi revertida na Justiça, que considerou o assunto de competência federal.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público de São Paulo vai apurar se houve omissão da Enel no atendimento aos consumidores afetados pelo apagão que já dura mais de 72h e ainda mantém 400 mil domicílios da Região Metropolitana de São Paulo no escuro.

