Ministério Público investiga PRF após extinção de Comissões de Direitos Humanos

Ele morreu depois de ser preso no porta-malas de uma viatura com uma bomba de gás lacrimogêneo.

No início do mês, o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, editou uma portaria revogando o funcionamento e as competências das Comissões de Direitos Humanos.

No despacho, obtido pela Folha, a procuradora Mariane Oliveira diz que a apuração deve identificar "eventuais retrocessos na tutela e proteção dos Direitos Humanos no âmbito daquela instituição".

