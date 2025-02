Ministério Público denuncia 2 pessoas por incêndio em área de preservação que cobriu Brasília de fumaça

O MPF pediu o recebimento da denúncia e a condenação dos denunciados, com a fixação de valor mínimo de reparação pelos prejuízos causados ao meio ambiente. A denúncia aguarda o recebimento pela Justiça Federal do Distrito Federal.

Quando se aproximaram das margens da APA do Planalto Central, unidade de conservação federal sustentável, um deles desceu do carro e ateou fogo na vegetação. O outro denunciado conduzia o veículo.

De acordo com imagens obtidas na investigação, no dia 25 de setembro de 2024, pela manhã, os denunciados dirigiram pela rodovia DF-290, na região da Ponte Alta do Gama, na divisa sudoeste entre Goiás e o DF. Ali fica o Parque Ecológico e Vivencial Ponte Alta do Gama.

O crime aconteceu em setembro do ano passado e causou, segundo o MPF, a queima de 380 hectares, sendo 220 caracterizados como vegetação nativa do cerrado. A área equivale a mais de 570 campos de futebol.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MPF (Ministério Público Federal) denunciou duas pessoas como suspeitas de provocarem intencionalmente um incêndio na APA (Área de Pro Ambiental) do Planalto Central, às margens da rodovia DF-290, no Distrito Federal.

