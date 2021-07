Ministério Público de SP investiga 55 casos de fura-fila da vacina contra a Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul localizou em seu sistema 877 registros de vacinas da AstraZeneca contra a Covid-19 aplicadas após a data de validade. O relatório com as informações foi encaminhado às prefeituras do estado nesta segunda-feira (5) para que as pessoas que receberam essas doses sejam encontradas.

A checagem dos dados no estado foi feita no fim de semana, após reportagem do jornal Folha de S.Paulo mostrar que registros do Ministério da Saúde indicam que 26 mil doses teriam sido utilizadas depois do vencimento até 19 de junho. O uso de imunizantes fora da data de validade compromete sua proteção contra o coronavírus.

De acordo com a pasta, os lotes 4120Z005, 4120Z026 e CTMAV520 da AstraZeneca foram distribuídos com pelo menos dois meses de validade, e os 877 registros representam 0,27% das vacinas aplicadas no estado.

A secretaria afirma que muitas prefeituras já informaram que houve falha no registro das vacinas e que os casos serão apurados um a um.

A cidade de Nilópolis, na Baixada Fluminense, identificou 210 possíveis aplicações de doses vencidas da vacina AstraZeneca e até o fim da manhã desta segunda havia confirmado que 25 pessoas foram imunizadas com doses fora da data de validade. Todas foram revacinadas.

No Acre, a prefeitura de Xapuri colocou sob monitoramento 51 moradores da cidade que receberam doses vencidas da vacina AstraZeneca contra a Covid-19, também após a reportagem.

Antes da publicação da reportagem da Folha de S.Paulo, ao menos quatro cidades já haviam identificado a irregularidade e tomado providências. A prefeitura de Jaboticabal, no interior de São Paulo, identificou, no fim de abril, a aplicação de nove doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca após o prazo de validade.

O lote, com vencimento em 30 de março, foi entregue à cidade em 26 de fevereiro, mas as aplicações só foram feitas em 20 de abril. As doses vencidas foram aplicadas em pessoas com idade entre 60 e 65 anos.

Em Águas de Lindóia (SP), a prefeitura informou que 22 pessoas receberam vacina da AstraZeneca em 30 de março, um dia após o prazo de validade.

A Prefeitura de Dracena, no interior de São Paulo, informou que 80 pessoas foram vacinadas nos dias 14 e 15 de abril com doses fora do prazo de validade. À época, as pessoas foram revacinadas com o mesmo imunizante.

No interior da Paraíba, a cidade de Alagoa Grande também admitiu ter aplicado 72 doses da vacina AstraZeneca fora do prazo de validade. O caso ocorreu em maio e a revacinação começou há uma semana, após orientação do Ministério da Saúde.

Outras prefeituras, no entanto, negaram ter aplicado doses vencidas contra a Covid-19 e disseram que se trata de erro de registro no sistema. É o caso de Maringá, a campeã no uso de vacinas vencidas, segundo os registros oficiais. O secretário de Saúde da cidade, Marcelo Puzzi, afirmou que houve um erro no lançamento do Sistema Conect SUS, que estaria diferente do dia da aplicação das doses.