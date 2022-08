Ministério da Saúde pede para Anvisa liberar vacina contra varíola dos macacos

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) recebeu pedido do Ministério da Saúde, nesta terça-feira (23), para análise da vacina contra a varíola dos macacos.

A solicitação segue o novo modelo aprovado pela agência reguladora, com dispensa de registro.

A diretoria colegiada da Anvisa aprovou nesta sexta-feira (19) a dispensa de registro para importação de medicamentos e vacinas destinados à prevenção ou ao tratamento da varíola dos macacos.

A norma, de caráter excepcional e temporário, permite que o Ministério da Saúde solicite à agência reguladora a medida para fármacos que já tenham sido aprovados por autoridades internacionais.

A Anvisa dispensa o registro de vacinas e medicamentos aprovados pela OMS (Organização Mundial da Saúde) a FDA (Food and Drug Administration) dos Estados Unidos, EMA (Agência Europeia de Medicamentos), além das agências reguladoras do Reino Unido, do Japão e do Canadá.

O Ministério da Saúde fez o pedido para a vacina Jynneos, do fabricante Bavarian Nordic, que já foi avaliada por autoridades reguladoras estrangeiras equivalentes à Anvisa.

A FDA aprovou a Jynneos em 2019 com indicação para varíola e varíola dos macacos. Na Europa, a mesma vacina também está aprovada.

"Nessa análise a Anvisa confirmará se as características essenciais da vacina são as mesmas aprovadas pela AREE [autoridades reguladoras estrangeiras], tais como: fabricante, concentração, forma farmacêutica, indicações, contraindicações, posologia, população alvo, via de administração e modo de uso, entre outras informações", disse a Anvisa, em nota.

O pedido de dispensa de registro será avaliado pelas áreas técnicas da Anvisa e a decisão deverá ocorrer em até sete dias úteis.

No Brasil, até o momento, não há medicamento ou vacina registrada com a indicação de tratamento ou prevenção da doença.

A OMS considera a varíola dos macacos uma emergência de saúde pública de importância internacional.