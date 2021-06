Ministério da Saúde não chama autores para lançamento de guia de exercícios, e pesquisador vê retaliação

No evento, representantes do ministério chegaram a mencionar que o documento foi elaborado por 70 pesquisadores, mas os nomes não foram citados.

"E no fim da última semana recebemos um convite, eu e os pesquisadores, para acompanhar pelo YouTube a cerimônia. E imediatamente respondi: 'Olha, aguardamos o convite para fazer parte da cerimônia, e não acompanhar pelo YouTube'. Mas nunca me responderam o email", diz.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.