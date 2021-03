Ministério da Saúde libera uso imediato de vacinas reservadas para 2ª dose

O governo Bolsonaro tem sido cobrado pelas deficiências no plano de vacinação contra o coronavírus, resultado de atrasos em contratos, problemas logísticos e discurso contrário à vacina por parte do presidente Bolsonaro. O país vive seu pior momento na pandemia.

A determinação ocorre por conta, segundo o governo Jair Bolsonaro (sem partido), da aceleração da produção por parte do Instituto Butantan e Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) a partir da chegada do insumo importado (IFA) da vacina.

