Ministério da Saúde lançará campanha sobre uso de máscaras e medidas de prevenção contra a Covid

Além da campanha, a pasta deve anunciar a criação de uma secretaria extraordinária de enfrentamento a Covid-19, a qual será comandada pela atual coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Francieli Fontana. A área já havia sido anunciada no momento da posse de Queiroga, mas ainda não tinha sido oficializada.

Os detalhes da "Campanha de Conscientização sobre Medidas Preventivas e Vacinação contra a Covid-19" devem ser anunciados na manhã desta quarta (12) em evento no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), em Brasília.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), no entanto, continua a se contrapor com frequência a essas medidas. No domingo (9), ele voltou a sair sem máscara e a promover aglomerações.

