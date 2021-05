Ministério da Saúde faz novo pedido à Anvisa para importar vacina indiana Covaxin

"No que se refere ao cumprimento das Boas Práticas de Fabricação pela fabricante Bharat Biotech, um dos principais aspectos que motivou a decisão anterior, a empresa protocolou novo pedido de certificação na Anvisa, referente à linha de produção do produto acabado", informa a agência, em nota.

Segundo a Anvisa, após a negativa do primeiro pedido, Ministério da Saúde e a Precisa seguiram em tratativas com a agência "a fim de adequar os aspectos que motivaram o indeferimento".

