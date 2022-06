Ministério da Saúde está dificultando participação em audiência sobre aborto, dizem Defensorias

As Defensorias alertam que podem adotar medidas judiciais contra o Ministério da Saúde caso as recomendações não sejam acolhidas, "inclusive por eventos futuros imputáveis à sua omissão".

O ofício solicita, ainda, que a divulgação do guia com recomendações para o aborto seja suspensa imediatamente e que o material seja retificado, adequando-as às normativas nacional e internacional e às melhores evidências cientificas sobre o tema.

O ofício também questiona o veto do Ministério da Saúde para o acompanhamento via telemedicina de mulheres que tenham direito ao aborto legal e o incentivo ao uso irrestrito da objeção de consciência por parte de profissionais da saúde.

"Mais uma vez trata-se de informação equivocada com imenso potencial de causar desinformação aos destinatários da cartilha e, por consequência, obstar o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres e meninas, bem como pleno acesso à saúde", contestam as Defensorias.

O guia ainda ignora as previsões legais e diz que "todo aborto é um crime, mas quando comprovadas as situações de excludente de ilicitude após investigação policial, ele deixa de ser punido".

"As orientações divulgadas pelo Ministério da Saúde, de forma preliminar, não cumprem a finalidade a que se destinam, que é servir de guia para apoiar profissionais e serviços de saúde quanto às abordagens atualizadas sobre acolhimento e atenção qualificada baseada nas melhores evidências científicas e nas estatísticas mais fidedignas em relação à temática," afirmam as Defensorias em ofício ao Ministério da Saúde.

As Defensorias questionam o fato de a reunião ser marcada a apenas seis dias de sua realização e vedar a participação remota, exigindo que entidades e cidadãos interessados no tema se desloquem até Brasília.

