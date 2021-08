Ministério da Saúde corrige número de vacinas contra a Covid entregues a SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde corrigiu na manhã desta sexta-feira (6) o número de vacinas contra Covid-19 que enviou a São Paulo. A mudança ocorreu horas depois de a Folha mostrar discrepância entre os registros estaduais e os federais.

Na noite noite de quinta (5), o site do Ministério da Saúde informava que o estado de São Paulo havia recebido 48,3 milhões de doses de imunizantes. Só que os registros da Secretaria da Saúde indicavam a entrega de 41,6 milhões de doses, quase 7 milhões a menos.

Nesta manhã, sem nenhuma explicação, o número divulgado pelo governo federal caiu para 41,9 milhões de vacinas para a unidade mais populosa da Federação. Ou seja, cerca de 7 milhões de doses sumiram do sistema.

Procurado pela Folha nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde ainda não comentou a situação.

O secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, se reuniu na manhã desta sexta com o ministro Marcelo Queiroga (Saúde) e técnicos. Ele pediu que a pasta liberasse as 228 mil doses faltantes o mais rapidamente possível.

Na reunião, em Brasília, foi discutida a questão dos números discrepante corrigidos pelo ministério.

Os técnicos disseram que iriam investigar o motivo do problema.

O episódio ocorre em meio à disputa do governo João Doria (PSDB) com o governo Bolsonaro acerca da entrega de um lote do fármaco da Pfizer/BioNTech.

Nesta semana, chegou a São Paulo uma remessa de 228 mil doses da vacina, metade do combinado segundo o critério de distribuição por população do Programa Nacional de Imunização.

Pelo esquema, o estado sempre fica com cerca de 20% das vacinas distribuídas, próximo dos 23% de sua representação no total da população.

Como a vacina da Pfizer é a única autorizada para uso em crianças e adolescentes no país e a prioridade tem de ser dada àqueles que receberam a primeira dose dela há três meses, Gorinchteyn estima que o plano está prejudicado se não houver reforço por parte do governo.

Os outros imunizantes usados no Brasil (Coronavac, AstraZeneca e Janssen) podem ser aplicados apenas em maiores de 18 anos.

Doria se queixou de “maldade” do presidente Jair Bolsonaro, seu rival político –o tucano quer ser candidato ao Planalto no ano que vem.

O governador afirmou em entrevista coletiva na quarta-feira (4) que a decisão do governo federal sobre o envio de doses era arbitrária e afrontava o pacto federativo.

Representantes do Ministério da Saúde negaram na quarta que tenha havido prejuízo na distribuição e disseram ter havido uma compensação por doses extras recebidas anteriormente, o que o governo paulista nega.

O secretário-executivo do ministério, Rodrigo Cruz, negou que tenha havido prejuízo na distribuição das doses ao estado e disse que a decisão foi tomada em conjunto com representantes de secretários de Saúde. Ele também disse que não há um percentual fixo de distribuição de doses por estado.

Segundo a secretária de enfrentamento à Covid, Rosana Leite de Melo, São Paulo retirou mais doses do que o previsto no Instituto Butantan em distribuições recentes, o que levou a compensações no envio de outros imunizantes.

Em nota divulgada logo após a entrevista coletiva do ministério na quarta, o governo de São Paulo rebateu as declarações e disse que a afirmação de que o estado teria ficado com mais doses da Coronavac é mentirosa.

Nesta quinta, o governo paulista anunciou estar estudando medidas judiciais contra o ministério. Os detalhes da ação judicial e a qual esfera o estado vai recorrer não foram informados.

Em um ofício encaminhado ao Ministério da Saúde na quarta, o governo paulista requereu o envio complementar de doses da vacina Pfizer em até 24 horas. Segundo Gorinchteyn, até o fim da manhã desta quinta não tinham recebido resposta.

São Paulo pretendia iniciar em 18 de agosto a vacinação de adolescentes com comorbidades, deficiências, gestantes e puérperas. O grupo é de risco para a Covid-19, mas não foi incluído na prioridade para receber a vacina.

“A proteção de jovens vulneráveis à doença está em risco. Sem a garantia dessas doses, frustramos a expectativa pais e mães que há tento tempo aguardam para vacinar e proteger seus filhos”, disse o secretário.

A partir de 30 de agosto estava prevista a vacinação do público geral de 12 a 17 anos. A vacinação com a primeira dose de adultos em São Paulo deve terminar no próximo dia 16, segundo o governo.