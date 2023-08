Ministério da Justiça diz que não tem mais imagens do 8/1 para enviar à CPI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ministério da Justiça diz que não tem mais imagens do dia 8 de janeiro para enviar à CPMI dos ataques que destruíram a Praça dos Três Poderes.

A pasta enviou ofício à CPMI dizendo que os arquivos disponíveis da data já foram encaminhados. Segundo o ministério, os vídeos enviados foram aqueles considerados que seriam "importantes para instrução dos inquéritos".

As demais gravações foram apagadas após ficarem 30 dias armazenadas. O ofício diz que essa norma de remoção dos arquivos está prevista no contrato com a empresa que presta os serviços de registros de imagens do circuito interno do Palácio da Justiça.

"Assim, em face do processo de regravação, com amparo contratual, apenas as imagens de inquéritos foram preservadas e enviadas a essa CPMI", diz o documento assinado pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli

CPMI COBRA DINO PELA ÍNTEGRA DAS IMAGENS

A comissão que investiga os atos extremistas no início do ano vem cobrando do ministro da Justiça, Flávio Dino, a entrega de todas as gravações.

Ao receber o primeiro pedido, o ministro não entregou as imagens, alegando que estavam em processo sigiloso.

Depois de uma decisão do STF determinando a liberação das gravações, ele enviou cenas captadas por parte das câmeras do edifício-sede do Ministério da Justiça.