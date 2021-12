Minhocão ganha dois novos espaços de descanso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo instalou neste sábado (18) mais dois espaços de descanso sobre o elevado João Goulart, o Minhocão (região central). São bancos e tablados que servem para pedestres e ciclistas repousarem entre em uma atividade e outra na via, que fica fechada para os veículos durante os fins de semana e feriados. Em maio, a administração municipal já havia instalado duas dessas estações de descanso. Uma delas sobre a rua Amaral Gurgel e outra sobre a praça Marechal Deodoro, ambas marcadas com a cor vermelha. As novas ficam nas proximidades da rua General Jardim (com a cor amarela) e da avenida Pacaembu (verde). Segundo a prefeitura, a ampliação do mobiliário tático, como é chamado o material, custou R$ 803,8 mil, com recursos do Fundurb (Fundo de Desenvolvimento Urbano). Além de tablados, foram instalados quatro bancos e mais quatro arquibancadas. A administração municipal não pretende encerrar o projeto com apenas quatro estações de descanso. Outras mais estão previstas já para o começo de 2022. Segundo a prefeitura, a iniciativa faz parte da valorização dos espaços de convivência ao ar livre, algo entendido dentro do contexto da pandemia de coronavírus. Desde o início de dezembro, o elevado está aberto aos sábados, domingos e feriados das 7h às 22h --usuários do espaço ganharam mais três horas para passear. Durante a semana, de segunda a sexta, o Minhocão fica aberto das 20h às 22h. A implementação do mobiliário começou em maio, por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento e SPTuris (São Paulo Turismo). Segundo a administração municipal, os locais foram escolhidos por serem áreas movimentadas e com poucas opções para quem pretende descansar. Além do mobiliário, foram instalados dois acessos de pedestres, gradis de segurança e portões para controlar a entrada. A prefeitura diz que os frequentadores devem seguir as recomendações para evitar aglomeração, além de usar máscara, o que é obrigatório na cidade inteira.

