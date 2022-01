Minas Gerais segue com 124 municípios em situação de emergência

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - A Defesa Civil de Minas Gerais informou neste sábado (1º) que 124 municípios do estado seguem em situação de emergência em função das chuvas. O número é o mesmo verificado um dia antes. Desde a última segunda-feira (27), fortes chuvas atingem as cidades no norte de Minas, resultando em ruas alagadas e casas inundadas em Salinas, Porteirinha e Montes Claros. Cidades de outras regiões também sofreram estragos. De acordo com a Defesa Civil, ocorreram até o momento seis mortes no estado, registradas em Uberaba, Coronel Fabriciano, Nova Serrana, Engenheiro Caldas, Pescador e Montes Claros. Desde outubro — quando começa o período de chuvas — o órgão contabiliza 3.017 pessoas desabrigadas e 12.783 desalojadas. Conforme a Defesa Civil, o tempo segue instável em Minas Gerais, com pancadas de chuvas a qualquer hora do dia, em especial no centro, no noroeste e na Zona da Mata do estado. Por outro lado, a chuva tende a diminuir no norte e no Vale do Jequitinhonha, regiões bastante afetadas pelas chuvas em dezembro. A Defesa Civil alerta ainda para a possibilidade de chuva forte sobre Belo Horizonte.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.