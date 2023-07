Minas Gerais registra novo caso de febre maculosa

Em caso de perceber um carrapato no corpo, evite tirá-lo com as mãos, use sempre pinças para fazer isso;

Não é incomum a doença se manifestar de forma rápida, às vezes, em até 48 horas. Se a pessoa permanecer com o carrapato por mais de seis horas no corpo, deve procurar ajuda médica imediatamente. O período de reprodução dos carrapatos começa em março e atinge seu pico entre junho e outubro.

Se o contato com carrapato na pele for por um tempo maior que quatro horas, é fundamental procurar um médico para investigar os sintomas. Não existe transmissão da doença de uma pessoa para outra.

