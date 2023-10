Michelle Loreto dá à luz 1ª filha e faz relato: 'Achei que não iria aguentar'

Michelle relata que a solução, após monitorar e se certificar de que o bebê e ela estavam em segurança, foi então fazer um parto por indução. E na metade do tempo previsto, Aurora chegou ao mundo. "Foi tudo muito rápido. Aurora veio ao mundo com 37 semanas e 6 dias, super saudável", diz.

"Eu me preparei muito para ter um parto normal. Mas uma surpresa no final da gestação poderia atrapalhar tudo: minha pressão subia e não conseguimos controlar", conta.

Michelle Loreto deu à luz na madrugada deste sábado, 7, Aurora, sua primeira filha, fruto do seu relacionamento com o diretor da Globo Alexandre Mattoso.

