MG tem 1ª morte por chuvas no ano; 3 cidades foram as mais quentes do país no feriado

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Minas Gerais registrou nesta quarta (15) a primeira morte provocada pelas chuvas em 2023. Com fortes diferenças entre tempo úmido e seco em suas regiões, o estado teve ainda as três cidades mais quentes do país no feriado.

A primeira morte em razão da chuvas no ano em Minas ocorreu em Cássia, região sudoeste, a 390 quilômetros de Belo Horizonte.

Um operário trabalhava em um galpão que teve o telhado derrubado durante tempestade. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi atingido pela estrutura e morreu. O óbito foi confirmado pela Defesa Civil de Minas Gerais em boletim desta quinta (16).

Uma forte chuva atingiu ainda Pouso Alegre, região sul do estado a 400 quilômetros da capital. A estrutura montada para a realização da Festa do Peão foi atingida e cancelou apresentações.

As contas da Defesa Civil neste início de período chuvoso no estado somam, além da primeira morte, 12 desabrigados e 111 desalojados.

Enquanto isso, cidades das regiões norte e noroeste registraram, por conta do tempo seco, as temperaturas mais altas do país também no feriado.

A campeã do calor no Brasil foi São Romão, na região norte, a 500 quilômetros da capital. O município registrou temperatura de 43,4°C.

O segundo e terceiro lugares ficaram respectivamente com Unaí, a 600 quilômetros da capital, e Arinos, a 650 quilômetros de Belo Horizonte, ambas na região noroeste o estado. Os dois municípios registraram, pela ordem, 42,6°C e 42,1°C .

O boletim da Defesa Civil aponta para a possibilidade de aumento da nebulosidade, provocando chuvas, exatamente nas regiões em que as altas temperaturas foram registradas no feriado, o que pode contribuir para redução do calor.

Em Belo Horizonte, que vem registrando temperaturas acima de 36°C nos últimos dias, a expectativa é que os termômetros atinjam nesta quinta 37°C, também com aumento de nebulosidade provocando pancadas de chuvas a partir do final da tarde.

ALTA NO CONSUMO DE ÁGUA

A Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) emitiu nesta quinta (16) comunicado sobre aumento do consumo de água e necessidade de economia para evitar desabastecimento na Grande Belo Horizonte.

"Devido aos recordes de temperatura, o consumo de água da população aumentou em média 20%, o que pode levar a intermitências no abastecimento de água nos próximos dias em algumas regiões da Grande BH", diz o comunicado.

A empresa diz que a possibilidade de falta d'água ocorre exclusivamente pela elevação brusca no consumo. "Uma vez que o sistema de produção está normalizado e operando em nível máximo".

A empresa pede que a população evite lavar passeios e tome banhos rápidos. Além disso, molhar plantas com regador, e não com mangueira.