Metrô firma parceria com PM para fazer a segurança em estações e entorno

Segundo Camila, a presença dos agentes de segurança da própria companhia já foi provada na prática como uma solução. "O metrô sempre foi um local seguro", diz. No Twitter, a coordenadora do sindicato disse que a adoção de policiais de folga dentro das estações é uma "gambiarra".

Nas últimas semanas, metroviários têm apontado a ocorrência de uma série de crimes praticados dentro das estações do Metrô, citando a redução no número de funcionários como um dos motivos para a ação dos criminosos.

Em nota divulgada nesta terça-feira (6), o Metrô afirmou que a parceria já foi estabelecida no transporte sobre trilhos com a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar e o Metrô estabelecem parceria para reforçar a segurança dentro das estações e no entorno. Segundo os responsáveis, o trabalho dos policiais se dará por meio da Dejem (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar). Trata-se do "bico oficial", bastante usado em operações delegadas em áreas de comércio popular, por exemplo.

