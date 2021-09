Metrô fecha estações na zona leste de SP para obras neste domingo

Outra opção é comprar o bilhete nas máquinas de autoatendimento das estações com cartão de débito. O metrô recomenda a aquisição de bilhetes com antecedência para evitar filas.

O serviço de bilheteria será reforçado para reduzir filas e o passageiro pode optar por adquirir bilhete digital (QRCode) pelo celular, através do aplicativo TOP ou pelo WhatsApp 11 3888-2200 --basta adicionar o número, enviar mensagem e seguir as orientações.

Nesta volta, a exceção será a estação Trianon-Masp que ficará fechada das 12h às 20h, por estar mais próxima ao local de concentração do evento. As estações Brigadeiro e Consolação seguirão como alternativa. Essa estratégia é feita em eventos de grande circulação de pessoas, para garantir a segurança dos envolvidos.

No período inicial, a maior parte dos acessos dessas estações será para a saída das pessoas em direção a Paulista, com uma entrada exclusiva para quem quiser acessar a estação. Já no período da tarde, a situação se inverte para melhorar o fluxo de retorno dos passageiros.

Além das duas estações fechadas, o metrô de São Paulo vai funcionar em operação especial neste domingo (12) em virtude das manifestações em defesa do impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), marcadas para acontecerem na Avenida Paulista, zona sul da capital.

Segundo divulgado pelo metrô, a interdição é necessária para a instalação de equipamentos do novo sistema de controle de trens (CBTC), que tem como objetivo diminuir a distância entre as composições, reduzindo o intervalo entre eles e permitindo a circulação de mais trens simultaneamente.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As estações Corinthians-Itaquera e Artur Alvim, na Linha 3-Vermelha do metrô de São Paulo, ficarão fechadas para embarque e desembarque neste domingo (12) por causa de obras de melhoria.

