Metrô e CPTM adiam fechamento de bilheterias para o dia 22 em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fechamento das bilheterias das estações Belém, da linha 3-vermelha do metrô, e Granja Julieta, na linha-9 da CPTM, tiveram o seu fechamento adiado desta sexta-feira (15) para o próximo dia 22. A decisão foi tomada pelo secretário de transportes metropolitanos do estado de São Paulo, Alexandre Baldy, e foi motivada pelo retorno obrigatório às aulas em São Paulo na segunda-feira (18).

"Essa alteração no cronograma é importante para atingir o cidadão que até então estava em casa e pode ainda não ter contato com a informação da substituição das bilheterias", afirma Baldy. "Reforço que a população continua com todo apoio necessário para que essa transição ocorra da melhor maneira possível", completou o secretário.

Com isso, até o dia 21, ambas as bilheterias seguirão funcionando nos horários de pico das 6h às 10h e das 16h às 20h, como já vem acontecendo desde o dia 8.

Além disso, os passageiros vão seguir contando com o apoio do "Posso Ajudar", um grupo de pessoas treinado para esclarecer dúvidas durante todo o horário de funcionamento da estação.

Mesmo com esse adiamento, a intenção da STM ( Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo) é que a partir de 2022 toda a compra dos bilhetes digitais com QR Code seja feita por meio de aplicativo de celular, máquinas de autoatendimento ou por uma rede credenciada no entorno das estações. O Bilhete Único e o cartão Bom continuarão sendo aceitos.

Ainda de acordo com a STM, o cronograma completo de substituição das bilheterias será divulgado nos próximos dias e o cidadão será avisado com sinalizações especiais nas estações, tanto nas bilheterias como em toda a estação.