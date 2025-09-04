Metrô de SP reduz horário de funcionamento de bilheterias das linhas 4 e 5





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As bilheterias de 24 estações das linhas 4-amarela e 5-lilás do metrô de São Paulo passarão a reduzir o horário de funcionamento de suas bilheterias, a partir do próximo dia 15, para das 6h às 22h.

A medida será adotada e implantada pelo Metrô, que é responsável pela administração das bilheterias das duas linhas sob concessão da empresa Motiva.

Assim como já ocorre em estações de linhas gerenciadas pelo próprio Metrô, a justificativa para a redução do funcionamento, é o baixo volume de vendas nestes horários nas bilheterias.

A ideia é também estimular a compra dos bilhetes por meios digitais disponíveis em máquinas de autoatendimento ou via celular.

Além disso, diz o Metrô, a mudança também considera que a maior parte dos acessos à rede é feita por cartões de transporte (Vale Transporte, Bilhete Único e bilhete TOP).

As estações Vila Sônia, Butantã (linha 4-amarela) e Capão Redondo (linha 5-lilás), que apresentam maior volume de venda no início da operação, terão as bilheterias funcionando das 4h40 às 22h

Ao todo, as duas linhas contam com 28 estações 11 na linha 4 e 17 na linha 5 dotadas de 27 bilheterias próprias. República e Chácara Klabin utilizam as cabines bilheterias de venda das estações das linhas 3-vermelha e 2-verde do Metrô.

Como alternativa, os passageiros terão a opção de adquirir QRCodes nas máquinas disponíveis nessas e nas demais estações da rede, que aceitam cartões de débito, além dos meios digitais, pelo aplicativo do cartão de transporte TOP ou pelo WhatsApp. Também há a opção de compra na rede de venda credenciada.

SERVIÇO

Mudança a partir de 15/9

Estações que passarão a ter bilheterias abertas das 6h às 22h

Linha 4-amarela

- Luz

- Higienópolis-Mackenzie

- Paulista Pernambucanas

- Oscar Freire

- Fradique Coutinho

- Faria Lima

- Pinheiros

- São Paulo-Morumbi

Linha 5-lilás

- Campo Limpo

- Vila das Belezas

- Giovanni Gronchi

- Santo Amaro

- Largo Treze

- Adolfo Pinheiro

- Alto da Boa Vista

- Borba Gato

- Brooklin

- Campo Belo

- Eucaliptos

- Moema

- AACD-Servidor

- Hospital São Paulo

- Santa Cruz

- Chácara Klabin

Estações que continuarão operando bilheterias das 4h40 às 22

Linha 4-amarela

- Vila Sônia

- Butantã

Linha 5-lilás

Capão Redondo

Acesse o link (https://www.metro.sp.gov.br/sua-viagem/horarios/horarios-estacoes/#bilheteria) e veja os horários de bilheterias das demais linhas

Opções de compra de bilhete

Aplicativo para celular

- Aplicativo "TOP"  disponível para Android e iOS

WhatsApp

- (11) 3888-2200  Pagamento Via Pix  enviar mensagem para este número e seguir as instruções

Máquinas de autoatendimento disponíveis nas estações

- Pagamento com cartão de débito

Rede Credenciada

Acesse o link (https://www.boradetop.com.br/compra-qr-code) e confira a relação