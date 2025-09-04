Metrô de SP reduz horário de funcionamento de bilheterias das linhas 4 e 5
Por Folha de São Paulo
04/09/2025 18h15 — em
Variedades
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As bilheterias de 24 estações das linhas 4-amarela e 5-lilás do metrô de São Paulo passarão a reduzir o horário de funcionamento de suas bilheterias, a partir do próximo dia 15, para das 6h às 22h.
A medida será adotada e implantada pelo Metrô, que é responsável pela administração das bilheterias das duas linhas sob concessão da empresa Motiva.
Assim como já ocorre em estações de linhas gerenciadas pelo próprio Metrô, a justificativa para a redução do funcionamento, é o baixo volume de vendas nestes horários nas bilheterias.
A ideia é também estimular a compra dos bilhetes por meios digitais disponíveis em máquinas de autoatendimento ou via celular.
Além disso, diz o Metrô, a mudança também considera que a maior parte dos acessos à rede é feita por cartões de transporte (Vale Transporte, Bilhete Único e bilhete TOP).
As estações Vila Sônia, Butantã (linha 4-amarela) e Capão Redondo (linha 5-lilás), que apresentam maior volume de venda no início da operação, terão as bilheterias funcionando das 4h40 às 22h
Ao todo, as duas linhas contam com 28 estações 11 na linha 4 e 17 na linha 5 dotadas de 27 bilheterias próprias. República e Chácara Klabin utilizam as cabines bilheterias de venda das estações das linhas 3-vermelha e 2-verde do Metrô.
Como alternativa, os passageiros terão a opção de adquirir QRCodes nas máquinas disponíveis nessas e nas demais estações da rede, que aceitam cartões de débito, além dos meios digitais, pelo aplicativo do cartão de transporte TOP ou pelo WhatsApp. Também há a opção de compra na rede de venda credenciada.
*
SERVIÇO
Mudança a partir de 15/9
Estações que passarão a ter bilheterias abertas das 6h às 22h
Linha 4-amarela
- Luz
- Higienópolis-Mackenzie
- Paulista Pernambucanas
- Oscar Freire
- Fradique Coutinho
- Faria Lima
- Pinheiros
- São Paulo-Morumbi
Linha 5-lilás
- Campo Limpo
- Vila das Belezas
- Giovanni Gronchi
- Santo Amaro
- Largo Treze
- Adolfo Pinheiro
- Alto da Boa Vista
- Borba Gato
- Brooklin
- Campo Belo
- Eucaliptos
- Moema
- AACD-Servidor
- Hospital São Paulo
- Santa Cruz
- Chácara Klabin
Estações que continuarão operando bilheterias das 4h40 às 22
Linha 4-amarela
- Vila Sônia
- Butantã
Linha 5-lilás
Capão Redondo
Acesse o link (https://www.metro.sp.gov.br/sua-viagem/horarios/horarios-estacoes/#bilheteria) e veja os horários de bilheterias das demais linhas
Opções de compra de bilhete
Aplicativo para celular
- Aplicativo "TOP" disponível para Android e iOS
- (11) 3888-2200 Pagamento Via Pix enviar mensagem para este número e seguir as instruções
Máquinas de autoatendimento disponíveis nas estações
- Pagamento com cartão de débito
Rede Credenciada
Acesse o link (https://www.boradetop.com.br/compra-qr-code) e confira a relação
ASSUNTOS: Variedades