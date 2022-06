Metrô de SP recebe unidade móvel de assistência à população LGBTIA+

O atendimento é realizado gratuitamente e conta com colaboradores na prestação de serviços de assistência social, assessoria psicológica e jurídica. As informações são da Agência Brasil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estações do metrô de São Paulo passaram a contar, nesta segunda-feira (20), com uma unidade móvel de atendimento à população LGBTIA+.

