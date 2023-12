Mesmo com novo feriado nacional, 2024 terá menos 'feriadões' que em de 2023

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo com a recente aprovação do feriado nacional da Consciência Negra a partir do ano que vem, o número de feriados prolongados será menor em 2024 do que em 2023.

O Brasil vai celebrar dez feriados nacionais a partir de 2024. Quatro deles cairão no final de semana: no sábado, vão cair os da Independência, Nossa Senhora Aparecida e Finados. Tiradentes será no domingo.

Os feriados nacionais na segunda ou sexta -com possibilidade de emendar com o fim de semana- serão três, um a menos que em 2023: 1º de janeiro (segunda-feira), Paixão de Cristo (sexta-feira) e Proclamação da República (sexta-feira).

Nenhum feriado nacional cairá na quinta-feira. Em 2023, foram três (Independência, Nossa Senhora Aparecida e Finados). A única possibilidade de emendar quinta, sexta e o final de semana será no ponto facultativo de Corpus Christi, em 30 de maio.

O penúltimo mês do ano será aquele com mais feriados em 2024: Finados (dia 2, sábado), Proclamação da República (15, sexta) e Consciência Negra (20, quarta).

A lista de feriados nacionais em 2024:

1º de janeiro (segunda-feira): Confraternização Universal

29 de março (sexta-feira): Paixão de Cristo

21 de abril (domingo): Tiradentes

1º de maio (quarta-feira): Dia Mundial do Trabalho

7 de setembro (sábado): Independência do Brasil

12 de outubro (sábado): Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (sábado): Finados

15 de novembro (sexta-feira): Proclamação da República

20 de novembro: (quarta-feira): Dia da Consciência Negra

25 de dezembro (quarta-feira): Natal

Pontos facultativos:

12 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval

13 de fevereiro (terça-feira): Carnaval

14 de fevereiro (quarta-feira): Carnaval

30 de maio (quinta-feira): Corpus Christi

28 de outubro (segunda-feira): Dia do Servidor Público

O presidene Lula sancionou nesta quinta-feira (21) o projeto de lei que tornou feriado nacional o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. O dia 20 de novembro só era feriado em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Alagoas, Amazonas, Amapá e a capital de Roraima, Boa Vista.