Mergulhador registra 'bolsa de sereia' no mar de Fernando de Noronha

Ele explica ainda que a espécie foi identificada pelo biólogo do local como tubarão-lixa. O ovo, na verdade, não tinha um tubarão dentro. Trata-se de uma espécie de placenta, que envolve o feto e é expelida pela fêmea no parto.

"Foi no mesmo local, mas ninguém deu atenção", surpreende-se. Desta vez, ele estava com um grupo de turistas, que nem perceberam a raridade da cena. "Era um mergulho de batismo, ele não entenderam muito o que era, só depois que subimos no barco e contamos que eles acharam interessante."

Magalhães, que trabalha em uma empresa de fotos e vídeos subaquáticos e mergulha no local desde 2015, contou à reportagem que só havia visto outra bolsa de sereia há cerca de 3 anos. Na época, a imagem não foi para as redes sociais, de modo que não teve a mesma repercussão.

