Merendeira que ajudou crianças em massacre de Suzano é 1ª profissional de educação vacinada no Brasil

Na próxima segunda-feira (12), as aulas irão retomar na escola, assim como em toda a rede estadual, com capacidade limitada a 35% dos alunos.

"A posição do secretário, no entanto, é o contrário do que preconiza a Organização Mundial da Saúde e o Centro de Controle de Doenças (CDC) norte-americano, que defendem a testagem em massa para, a cada 20 testes feitos, detectar um caso positivo, oi uma taxa de positividade de 5%.

"Temos uma frustração infelizmente das vacinas que vem do governo federal, poderíamos ter muito mais vacinas e estar adiantados. O que segura hoje é a vacina do Butantan", disse.

Após Silmara, o segundo a receber a vacina foi o professor de matemática, também da escola Raul Brasil, Aguinaldo dos Reis Xavier, 49, que afirmou, pela regra de idade, só iria receber a vacina após as vezes pessoas com 50 anos ou mais.

"É a primeira escola do Brasil, não só do estado de São Paulo, a iniciar a vacinação dos profissionais de educação na sua cidade", disse Doria.

O evento que marcou início da vacinação nos profissionais de educação ocorreu na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, região da Grande São Paulo, e contou com a presença do governador João Doria (PSDB) e dos secretários de Educação, Rossieli Soares, e da Saúde, Jean Gorinchteyn.

O estabelecimento foi palco de um massacre, em 13 de março de 2019, quando um ex-aluno, Guilherme Taucci, 17, e Luiz Henrique de Castro, 25, entraram no colégio armados e atiraram e mataram cinco estudantes e duas funcionárias. Outras 11 pessoas saíram feridas do ataque.

