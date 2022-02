Mercadão de SP multa acusados de aplicar 'golpe das frutas', com bandeja a R$ 800

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A concessionária que administra o Mercado Municipal Paulistano, localizado na região central de São Paulo, multou donos de bancas acusados de aplicar um "golpe da fruta", com bandejas que chegam a R$ 800, segundo relatos nas redes sociais.

Em nota, a Mercado SP SPE S.A. afirmou que, se os comerciantes multados reincidirem, poderão ser punidos com a rescisão do contrato. "A concessionária realiza reuniões rotineiras com os responsáveis pelas bancas de frutas, orientando e advertindo sobre as boas práticas a serem observadas por todos", informou a concessionária.

Os consumidores relatam em redes sociais que são coagidos a experimentar pedaços de frutas oferecidos de graça pelos comerciantes. Se o cliente aceita, segundo a queixa, os vendedores passam a insistir para que a vítima compre as bandejas por valores muito acima do praticado e em quantidades maiores do que foi pedido.

Caso se recusem a pagar a conta, os clientes dizem que são xingados pelos vendedores.

As vítimas denunciam também que a pesagem dos produtos é feita no interior das bancas, longe dos olhos dos clientes, e os preços também não ficam visíveis.

No Mercadão, funcionam onze bancas especializadas em frutas. Segundo a concessionária, ao menos dez foram multadas.

A Prefeitura de São Paulo concedeu a administração do Mercado Municipal à iniciativa privada em abril do ano passado, quando a concessionária Mercado SP SPE S.A. ofereceu R$ 112 milhões pelo controle do ponto turístico paulistano durante os próximos 25 anos.

O negócio incluiu o Mercado Kinjo Yamato, localizado a poucos metros do Mercadão. Foram previstos R$ 83,1 milhões pelo restauro e reforma do edifício histórico.