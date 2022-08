Menino que morreu após ficar cerca de 17 horas em buraco é enterrado em MG

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O enterro de Pedro Augusto Ferreira Alves, 8, que morreu após ficar 17 horas preso em um buraco, comoveu a cidade de Carmo do Paranaíba, em Minas Gerais. O velório foi realizado na manhã desta terça (24). Depois, o corpo seguiu em cortejo até o cemitério municipal, onde foi enterrado.

A despedida foi marcada por uma homenagem feita pelas professoras da escola em que ele estudava e pela fala de Patricia Barbosa Ferreira. Tia do menino, ela acompanhou o sobrinho ao longo das horas em que ele ficou preso no buraco.

Segundo Letícia Caixeta Ferreira, amiga da família de Pedro, o enterro gerou comoção no município. Muitas pessoas foram prestar suas homenagens e abraçar os familiares. "Foi um dia muito difícil, não só para a família e para os amigos, mas para a cidade como um todo", disse ela.

As professoras da escola municipal Professora Geralda Maria de Oliveira, onde Pedro estudava, disseram que ele sempre foi carinhoso, gostava muito da natureza e de ajudar os amigos.

Patrícia disse que o garoto foi um guerreiro e que todos tinham muito orgulho dele.

Um pastor da igreja presbiteriana, da qual a avó do menino fazia parte, também prestou suas homenagens durante o velório.

De acordo com Letícia, apesar do pouco tempo, a cerimônia ficou muito cheia. Por volta das dez horas da manhã, quando o caixão foi fechado, as pessoas que estavam no local se emocionaram.

A Prefeitura de Carmo do Paranaíba e a Secretaria Municipal de Educação disseram lamentar o ocorrido, solidarizaram-se com a família e publicaram, em suas redes sociais, homenagens a ele.

Amigos da família de Pedro estão organizando uma vaquinha para ajudar a arcar com as despesas do funeral.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do ocorrido e a causa da morte e disse que a investigação está em andamento, com a realização de oitivas e laudos periciais.

Pedro ficou cerca de 17 horas preso, após cair em um buraco em um loteamento próximo de sua casa em Carmo do Paranaíba, a 340 quilômetros de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na tarde do último domingo (21). Ele foi resgatado na manhã de segunda-feira (22), mas teve uma parada cardiorrespiratória e morreu.