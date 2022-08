Menino morre após cair em buraco de seis metros em MG

BELO HORIZONTE, MG, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um menino de 8 anos morreu na manhã desta segunda-feira (22) depois de passar cerca de 17 horas dentro de um buraco com aproximadamente seis metros de profundidade na cidade de Carmo do Paranaíba, na região do Alto Parnaíba, a 340 quilômetros de Belo Horizonte.

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

Pedro Augusto Ferreira Alves caiu no buraco enquanto brincava perto de casa. A tentativa de resgate do garoto, pelo Corpo de Bombeiros, teve início por volta das 17h deste domingo (21).

Às 9h45 desta segunda, Pedro foi resgatado com sinais de perda de consciência. De acordo com porta-voz dos bombeiros, ao ser retirado do buraco, o menino entrou em parada cardiorrespiratória.

O menino foi levado de ambulância para o pronto-socorro da cidade, mas não resistiu. "Feitos os procedimentos iniciais, a criança foi encaminhada imediatamente para a Unidade de Pronto-Atendimento UPA Adolpho Pereira de Rezende, onde foram realizados os demais cuidados mas, em que todos os esforços despendidos por toda a equipe da unidade, infelizmente o garoto já não tinha mais vida", declarou a Secretaria Municipal de Saúde.

O local é uma área de aterro e de solo instável e não estava cercado nem sinalizado, segundo os bombeiros. A operação de resgate foi avaliada como de alto risco por causa da possibilidade de desmoronamentos. Foi necessário escorar as laterais do buraco de forma gradual e avançar aos poucos.

Até as 7h desta segunda, Pedro respondia aos socorristas e não havia relatado ferimentos graves. As equipes de resgate mantiveram contato com o menino e tentaram içá-lo algumas vezes, sem sucesso.

A Prefeitura de Carmo do Paranaíba afirmou que o buraco está dentro de um loteamento em que será construído um condomínio particular. Afirmou ainda que a obra não é do município e que uma nota sobre o empreendimento será divulgada ainda nesta segunda. Adiantou, porém, que o empreendimento está com documentação regular.

A ATR + Construtora, responsável pelo loteamento, afirmou em nota que uma empresa terceirizada realizava obra para instalação de reservatório de água. Disse também que as causas do acidente estão sendo apuradas.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias da morte do menino. "A princípio, foi detectado que o local onde ocorreu o acidente se trata de loteamento particular, aparentemente sem sinalização", disse em nota a corporação.