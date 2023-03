Menino de oito anos engana mãe e não acorda para ir à escola, e família chama a emergência

O médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência disse que, assim que chegou à residência e encostou na criança, percebeu que ela estava bem e que, quando aproximou a mão no rosto do menino, a criança franziu as sobrancelhas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em Maringá, no norte do Paraná, um menino de oito anos que não queria ir à escola deu um susto na família e fingiu não acordar. Em ligação para a emergência, a mãe relatou que tentou acordar o filho diversas vezes mas ele não reagia, na manhã de sexta-feira (17).

