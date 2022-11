Menino de 9 anos filma abuso sexual em MG e ajuda polícia a prender suspeito

De acordo com a delegada, o homem está preso na penitenciária Ariosvaldo Campos Pires, à disposição da Justiça. O inquérito do caso ainda está em tramitação e deve ser concluído nos próximos dias, com o indiciamento do suspeito sob acusação do crime de estupro de vulnerável.

Em depoimento aos policiais, o suspeito confirmou os fatos e apresentou a sua versão sobre como tudo teria ocorrido. A polícia não divulgou as alegações do suspeito. Segundo a delegada responsável, o homem não tinha histórico desse tipo de crime.

De acordo com a corporação, o vídeo mostra o momento em que o homem pratica o ato contra o menor. Após as investigações, foi feito o pedido de prisão temporária. Ele foi preso na zona sul da cidade, localizada a cerca de 270 km de Belo Horizonte.

