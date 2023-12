Menino de 8 anos morre após ser baleado na cabeça pela irmã adolescente em MG

A adolescente alegou que não sabia que ainda havia munição na arma. A mãe do menino e da adolescente, que estava no local ouviu o disparo, afirmou que viu quando o companheiro entregou a arma para a filha brincar. Ele disse que tinha retirado todas as balas.

Padrasto deixou adolescente brincar com o revólver. Segundo a Polícia Militar, os irmãos brincavam nos fundos de um bar quando ocorreu o disparo acidental. Uma munição calibre .22 foi apreendida no local.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um menino de 8 anos morreu nesta quinta-feira (21) com um tiro na cabeça disparado acidentalmente pela irmã, de 13, em São Sebastião do Anta (MG).

