Menino de 6 anos desaparece em praia na Barra da Tijuca, no Rio

Militares do Corpo de Bombeiros fizeram buscas na areia na madrugada desta sexta-feira (5). A procura continua ao longo do dia, tanto na areia quanto no mar, segundo reportagem do Bom Dia Rio, da TV Globo.

O menino fez um lanche por volta de 15h30 e saiu da barraca do pai para brincar com duas crianças. Segundo familiares, elas estavam acompanhadas de um homem.

