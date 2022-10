Menino de 10 anos morre por disparo acidental ao brincar com arma em MG

O número de pessoas com licenças para armas de fogo disparou no governo Bolsonaro. Houve aumento de 473% em quatro anos. Em 2018, antes de o presidente assumir, havia 117,4 mil registros ativos para caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs.

Há um mês, uma criança de três anos foi atingida com um disparo acidental com uma pistola pelo irmão gêmeo no Amapá. O fato ocorreu no bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá, na noite de quinta-feira (22).

A família disse que não sabia que as crianças estavam em casa. Elas haviam saído para brincar em uma praça com o pai da vítima, que os levou de volta à casa mas avisou os parentes sobre o retorno.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um menino de dez anos morreu ao ser atingido por disparo acidental no início da tarde de sábado (22) enquanto brincava com a arma de fogo de um tio em Juatuba, na Grande Belo Horizonte.

