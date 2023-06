Menina resgatada com desnutrição se recupera em hospital ao lado da avó

Segundo o relato da avó, o pai cortou o contato da filha com outras pessoas. O homem não respondia mais às mensagens, apagou redes sociais e começou a impedir que a avó fosse à casa onde ele morava com a filha.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A menina de três anos resgatada com desnutrição no interior de São Paulo se recupera no hospital neste domingo (4) em companhia da avó. A reportagem apurou que a criança está num quarto da Santa Casa. Na segunda-feira, um integrante do Conselho Tutelar vai buscar documentos em postos de saúde para verificar como está a carteira de vacinação e demais registros de acompanhamentos médicos.

