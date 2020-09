Menina é agredida pelo namorado ao tentar defender cachorro pitbull

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma menina de 16 anos foi mordida nos dois braços, teve o nariz quebrado e um corte no pé, ao tentar impedir que o namorado de 18 anos agredisse um cão da raça pitbull.

O caso ocorreu no Morro do Papagaio, em Belo Horizonte, no último domingo (13). Segundo o registro policial, apesar de ser menor de idade, a menina relatou que mora com o namorado, suspeito da agressão, no local.

Os dois se preparavam para sair, quando o cachorro, que pertence ao jovem, escapou da coleira e pulou para cima do sofá, o que fez com que o dono começasse a agredi-lo. Ainda segundo o registro de ocorrência, a menina virou alvo das agressões físicas, quando tentou intervir e impedir a violência contra o pitbull. A menina disse ter ficado desacordada e que a agressão só parou quando uma vizinha chegou para socorrê-la. O jovem fugiu do local.

Levada ao Hospital João 23, ela registrou ocorrência na Polícia Militar. Aos policiais, ela contou que foi mordida nos dois braços, teve o nariz quebrado, ficou com olhos inchados e teve um corte de faca no calcanhar do pé direito.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso. A menina foi ouvida por escuta especializada e será submetida a exames. A investigação está em andamento na Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente, em Belo Horizonte, que e também busca localizar o suspeito.

A ministra Damares Alves, da pasta de Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, se manifestou sobre a agressão nas redes sociais, lembrando sobre o Disque 180, canal gratuito para denúncia de violência contra a mulher.