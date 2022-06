Menina de seis anos morre ao cair da sacada de apartamento após pai deixá-la sozinha em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma menina de seis anos morreu após cair da sacada de um apartamento no 11° andar de um edifício em Praia Grande, na Baixada Santista, na madrugada deste sábado (11). O pai da criança foi preso em flagrante por abandono de incapaz, já que ele não estava em casa no momento do acidente.

O prédio onde o pai da menina mora é de alto padrão, localizado na avenida Presidente Castelo Branco, no Canto do Forte, de frente pra o mar.

A Polícia Militar informou ter sido acionada por volta das 3h50 e, ao chegar no endereço mencionado, encontrou a criança caída no chão. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas um médico constatou a morte no local.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), após ser detido, o pai da criança foi encaminhado para audiência de custódia. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Praia Grande.

A pasta alegou que não poderia fornecer mais informações, sob o argumento de garantir a autonomia do trabalho policial no esclarecimento do crime.