Menina de quatro anos desaparece de dentro de casa no RJ

A polícia trabalha com a hipótese de que a menina tenha sido raptada de dentro do quarto enquanto dormia. Na manhã deste domingo (10), um homem, que seria primo em segundo grau da criança, foi detido por moradores. Familiares disseram a policiais que ele confessou o rapto da menina, mas investigadores disseram que até o momento não há confirmação de que ele esteja envolvido.

A mãe afirma que viu a filha pela última vez horas antes do desaparecimento, quando a colocou para dormir no quarto com os irmãos, também crianças.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro realizam buscas para uma menina de encontrar Kemilly Hadassa Silva, 4, desaparecida desde a madrugada de sábado (9), na cidade de Nova Iguaçu, na baixada fluminense.

