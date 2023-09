Menina de 3 anos é baleada na cabeça em ação da PRF, no Rio

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal disse que colabora com as investigações e apura o caso. "As circunstâncias estão em apuração pela Corregedoria da PRF. A instituição colabora com as investigações da polícia judiciária para esclarecimento dos fatos. Os policiais envolvidos foram preventivamente afastados das funções operacionais, inclusive para atendimento e avaliação psicológica."

Segundo a Secretaria de Saúde, a menina chegou à unidade com baixo nível de consciência e um sangramento na cabeça. Ela passou por cirurgia e está internada no centro de tratamento intensivo.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Uma menina de três anos está em estado grave depois de ser baleada enquanto passava de carro com a família pelo Arco Metropolitano, na altura de Seropédica, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Ela foi atingida por disparos na cabeça e na coluna. Segundo a família de Heloísa dos Santos Silva, os tiros partiram de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.