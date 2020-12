Menina de 12 anos cai do 3º andar de prédio na zona sul de SP

SAO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma menina de 12 anos caiu do terceiro andar de um prédio na avenida Patente, no Sacomã (zona sul de SP) na tarde deste sábado (19). A criança foi socorrida em estado grave.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a garota caiu de uma altura de aproximadamente seis metros. Ela sofreu uma fratura no fêmur e um trauma no rosto. Duas viaturas do resgate foram acionadas para atender a ocorrência.

Ainda de acordo com os bombeiros, um helicóptero da Polícia Militar auxiliou no transporte da vítima, que foi levada para um hospital da região. Não há informações sobre seu estado de saúde até a publicação desta reportagem.