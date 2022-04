Melody revela o que sonha para sua carreira: 'Eu quero ser mundial'

Na última sexta-feira, 15, Melody participou do The Noite, no SBT. Em conversa com Danilo Gentili, ela conversou sobre sua carreira, sucessos na música e comparativos com Anitta.

Com apenas 15 anos, a jovem falou sobre o sucesso nas músicas e nas redes sociais. "Sou a única menina da minha idade com mais de três clipes que tem mais de cem milhões [de views]. A única, na minha idade, com dez milhões [de seguidores] no mundo", falou.

Em 2021, Anitta lançou Faking Love e Melody preparou uma música baseada no hit da carioca, intitulada como Fake Amor. O single virou trilha de diversas 'trends' nas redes sociais, mas a assessoria da carioca pediu para retirar a música do ar.

"Já estava 'trend' no TikTok antes de lançar. Aí, quando postei, a assessoria da Anitta pediu para retirar a música porque sabiam que ia ser um pouquinho maior que a música original. Sou muito fã dela, de qualquer forma", contou para o apresentador do The Noite.

A jovem ainda falou sobre as comparações com Anitta e explicou que quando fala que quer 'ser maior que ela' não é desmerecendo a trajetória da cantora carioca.

"Não é comparando, assim, 'melhor do que a Anitta'. Eu quero ser mundial. Ela está indo para fora, sendo a mulher brasileira a conquistar o espaço lá fora", explicou.

"Adoro a Anitta. As pessoas colocam muita 'treta' entre mim e ela. Falam que eu falo que sou maior que ela e eu nunca falo essas coisas. São belezas diferentes. Eu sou loira, ela é morena. Ela é mais velha, eu sou bem mais nova", continuou a jovem.

Melody também falou sobre suas composições, que são feitas por sua irmã, Bella, e revelou a Danilo Gentili que já fingiu um assalto e afogamento para promover suas canções: "A Globo está me perdendo [como atriz]". Sobre já ter sido expulsa de um shopping por gerar tumulto entre os fãs ela brinca: "A fama nos segue, graças a Deus e eu amo minha fama".