Megaoperação da Interpol mira tráfico de armas no Brasil e prende membros do PCC

Autoridades no Brasil e no Paraguai fecharam várias lojas de armas de fogo após a identificação de transferências irregulares e vendas não licenciadas.

Para realizar a megaoperação, a entidade montou um centro operacional em Foz do Iguaçu (no Paraná), na região da tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.