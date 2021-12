Mega-Sena é sorteada e pagará R$ 39,4 milhões; confira os números

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal sorteou os números do concurso 2.436 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira (9). O valor acumulado do sorteio de terça-feira (7) era de R$ 39,4 milhões.

Os números sorteados, na Casa da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, foram: 05 - 15 - 28 - 32 - 38 - 54.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado (11). Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 4,50) é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 31,50), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50. As apostas para a Mega ou para qualquer outro jogo das Loterias Caixa podem ser feitas presencialmente, em uma casa lotérica, ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

Pela internet, é necessário que o valor mínimo seja de R$ 30. Ou seja, no caso da Mega-Sena, é necessário fazer pelo menos sete apostas com seis números ou uma com sete dezenas. Também é possível mesclar com outros jogos, como Quina ou Lotomania, por exemplo.

O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar a bolada. A Caixa informa que, passado esse período, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Desde o dia 16 de novembro já é possível apostar na Mega da Virada, sorteada tradicionalmente em 31 de dezembro. O prêmio estimado neste ano é de R$ 350 milhões e o valor não acumula.

Ou seja, se não houver ganhadores na faixa principal (seis números), o montante será dividido entre os acertadores da quina e assim por diante.

O valor ultrapassa os R$ 325,2 milhões do ano passado e deve se tornar o maior prêmio da história das Loterias da Caixa. Caso apenas um ganhador leve a bolada e aplique todo o valor na poupança, serão mais de R$ 1,5 milhão em rendimentos mensais. O dinheiro também é suficiente para comprar 40 mansões, no valor de R$ 8,75 milhões cada.