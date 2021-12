Mega-Sena é sorteada e pagará a premiação de quase R$ 12 milhões

O valor ultrapassa os R$ 325,2 milhões do ano passado e deve se tornar o maior prêmio da história das Loterias da Caixa. Caso apenas um ganhador leve a bolada e aplique todo o valor na poupança, serão mais de R$ 1,5 milhão em rendimentos mensais. O dinheiro também é suficiente para comprar 40 mansões, no valor de R$ 8,75 milhões cada.

O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar a bolada. A Caixa informa que, passado esse período, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Os sorteios da Mega-Sena são realizados tradicionalmente às quartas-feiras e aos sábados. Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 4,50), é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 31,50), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

