Mega da Virada: 56 ganhadores de bolões ainda não retiraram o prêmio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nem todos os novos milionários da Mega da Virada 2022 se apresentaram ainda para retirar o prêmio, sorteado no dia 31 dezembro. Dois ganhadores individuais já se apresentaram para receber o prêmio. Porém, 56 participantes de bolões ainda não compareceram para retirar o valor milionário.

Os ganhadores precisam atentar para o prazo de 90 dias a partir do sorteio, pois o prêmio prescreve após esse período.

Mega da Virada sorteou R$ 541.969.966,29 milhões no último dia do ano, pelo concurso especial 2.550 da Mega-Sena. Os números sorteados foram 04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59, e o prêmio saiu para cinco apostas, que vão dividir o maior prêmio da história das Loterias Caixa. Cada aposta ganhadora vai receber R$ 108.393.993,26.

As apostas premiadas com 6 dezenas são de Santos (SP), Arroio do Sal (RS), São José da Bela Vista (SP), Florestal (MG) e uma pelo Internet Banking Caixa. Entre os ganhadores, três apostas foram bolões: a de Santos, com bolão de 34 cotas, a de Arroio do Sal, com bolão de 45 cotas e a de São José da Bela Vista, com bolão de nove cotas.

De acordo com a assessoria da Caixa, os ganhadores da aposta feita pela internet e da registrada em Florestal já se apresentaram para receber o prêmio, que já teve seu processo de resgate iniciado nesta terça-feira (3).

Dos 34 ganhadores do bolão de Santos, três se apresentaram para receber o valor milionário. Cada um deve receber cerca de R$ 3,2 milhões.

Da cota de nove ganhadores do bolão de São José da Bela Vista, seis já foram retirar o prêmio de cerca de R$ 12 milhões para cada um.

Já o bolão de Arroio do Sal teve 45 ganhadores, desses, 23 já iniciaram o processo de resgate, sendo que cada um deve receber R$ 2,4 milhões.

Prêmio De acordo com a Caixa, prêmios com valor superior a R$ 1.903,98 são pagos exclusivamente nas agência. Qualquer pessoa de posse do bilhete pode receber o valor.

Mas o ganhador pode escrever, no verso do recibo da aposta premiada, seu nome completo e CPF. Dessa forma, o bilhete será nominal e apenas ele poderá retirar o prêmio. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.