Médicos lançam livro sobre novas possibilidades para o tratamento do câncer

Na obra, eles abordam como a genômica e a sua integração com a anatomia patológica está revolucionando o combate ao câncer. No livro, eles abordam também novas possibilidades para o tratamento da doença.

A obra é assinada também pelos médicos Carlos Gil Ferreira, Rodrigo Dienstmann, Mariano Zalis, diretores da Oncoclínicas, e Jorge Reis filho, chefe do serviço de Patologia Experimental do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York.

