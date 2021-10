Médico suspeito de violentar 53 mulheres é solto e terá que usar tornozeleira

"Até onde a defesa teve acesso ao inquérito consta somente o simples exercício profissional do médico Dr. Nicodemos, especialista em ginecologia, o médico em nenhum momento realizou qualquer tipo de procedimento médico com cunho sexual", diz a nota divulgada por seu advogado na semana passada depois da prisão.

Uma paciente, hoje com 20 anos, que foi atendida por ele quando tinha entre 12 e 13 anos, por causa de um cisto no ovário, relatou que o médico mostrou a ela na época quadrinhos, fotos e vídeos com conteúdo pornográfico, enquanto estava a sós com ela no consultório.

Entre os relatos ouvidos pela polícia até então, de acordo com a delegada, pacientes contaram que o ginecologista teria feito penetração com os dedos, não só como toque, e perguntava se elas estavam sentindo prazer. Há relatos ainda de que ele também teria feito algumas delas tocarem seu órgão genital.

Com a soltura, a Justiça determinou que ele terá que cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Ele também médico não pode se ausentar da comarca, frequentar as clínicas onde trabalhava e precisa estar em casa entre 18h e 6h.

O advogado Carlos Eduardo Gonçalves Martins, que representa a defesa do médico, diz que ele ainda não foi comunicado a respeito da decisão do conselho.

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O Cremego (Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás) anunciou nesta quarta-feira (6) que decidiu suspender temporariamente a licença do médico Nicodemos Júnior Estanislau Morais, 41, investigado pela Polícia Civil por suspeita de violência sexual contra mais de 50 mulheres.

