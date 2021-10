Médico suspeito de violência sexual contra 53 mulheres volta a ser preso em Goiás

O Cremego (Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás) divulgou na quarta-feira (6) a decisão de suspender temporariamente a licença do médico.

O advogado Carlos Eduardo Gonçalves Martins, que representa a defesa do médico, disse que pediu a revogação da nova prisão preventiva e que aguarda a decisão do juíz para se manifestar.

Em entrevista à TV Anhanguera, afiliada à Rede Globo, no início da semana, o médico disse que "brinca com algumas coisas", reconheceu que nisso pode ter "pecado" e estaria errado e confirmou a troca de mensagens por aplicativos com pacientes.

"Os relatos são sempre os mesmos, uma consulta marcada, agendada direitinho e que, em um determinado momento, ele começa a se exceder no protocolo médico e vai além do que preconiza os manuais de medicina, vamos dizer assim", diz o delegado.

A investigação em Abadiânia tem até o momento relato de quatro mulheres, que narram algumas situações semelhantes às descritas pelas demais vítimas, de acordo com o delegado do caso, Rosivaldo Linhares.

Também é em Anápolis que corre o inquérito principal, no qual já foram ouvidas 53 mulheres com denúncias contra Morais.

Na segunda-feira (4), o médico teve a prisão preventiva revogada e pode ir para casa com determinação de medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica. Ele havia sido preso no dia 29 de setembro.

