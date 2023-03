Médico é preso no Rio sob suspeita de dopar e estuprar companheira

RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia do Rio de Janeiro prendeu neste sábado (25) um médico de 44 anos suspeito de estupro, agressão e violência psicológica contra sua companheira. Segundo as investigações, ele usou tranquilizantes para dopar a vítima antes do abuso sexual.

Raphael Derossi Ribeiro da Silva foi preso por policiais da Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Jacarepaguá em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Os policiais cumpriram mandado de prisão preventiva emitido após denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro.

Em nota, a Polícia Civil diz que o suspeito "ministrou um remédio tranquilizante em dosagem excessiva na vítima para diminuir a capacidade de resistência dela e cometer o abuso sexual". De acordo com a corporação, o homem já tem cinco anotações criminais por crimes semelhantes.

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, ele trabalha como médico pediatra na rede municipal de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e para o grupo Cemeru Saúde.

A Folha ainda não conseguiu localizar a defesa do médico.

"A prisão é parte da 'Operação Átria', uma ação nacional realizada pelas polícias civis de todo o país e que tem como objetivo combater crimes praticados contra mulheres, em razão do gênero", informou, em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro.