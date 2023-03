Médico é preso em UPA do Rio após ameaçar a ex-sogra

As ameaças teriam sido feitas após o término do casamento do médico, o que ele não aceitava. O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher de Cabo Frio.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quinta-feira (30) um médico de 44 anos acusado de descumprir medida protetiva e ameaçar a ex-sogra. Ele foi localizado na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Irajá, zona norte do município, onde trabalha.

