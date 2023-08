Médica vira ré em SP por homicídio em morte de bebê no Hospital Sírio-Libanês

"Não se pode afirmar, de nenhum modo, que houve demora que pudesse causar prejuízos ao atendimento do paciente, pois todos os atos e condutas foram praticados com a máxima celeridade", informou o Hospital Sírio-Libanês à Justiça.

"A demora na avaliação do paciente lhe tirou a única chance de sobrevivência. É estarrecedora a conduta médica", disse a Desembargadora Hertha Helena de Oliveira, relatora do processo.

"A médica, durante um procedimento tão importante, não estava no hospital. Ela ficou orientando a equipe de enfermagem à distância. A criança começou a ter reações a esse procedimento preparatório do transplante, com dores intensas. Mas a médica pedia que apenas fosse aplicada morfina. Ficou detectada a negligência médica, que acabou gerando a morte da criança", disse Leonardo Pantaleão, advogado dos pais da criança.

A 5ª Vara Criminal de São Paulo recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público no fim de março deste ano. A médica Alessandra Gomes ainda não foi citada para responder pela acusação de homicídio no exercício da profissão.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma médica virou ré por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) por suposta negligência pela morte de um bebê de 1 ano em abril de 2018, em São Paulo. O Hospital Sírio-Libanês, onde a criança estava internada, foi condenado a pagar R$ 1 milhão de indenização — a informação foi publicada por Rogério Gentile, colunista do UOL. A defesa da médica e o hospital rebatem as acusações de negligência, falha e erro médico.

